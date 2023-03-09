سعر اليورو اليوم الخميس 9-3-2-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية
عُرض سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية 32.38 جنيه للشراء مقابل 32.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك مصر
طُرح سعر اليورو في بنك مصر 32.40 جنيه للشراء مقابل 32.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
جاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.40 جنيه للشراء مقابل 32.65 جنيه للبيع.
سعراليورو في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
شهد سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة
قُدر سعر اليورو في بنك البركة 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
طًرح سعر اليورو في بنك المشرق 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس
وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
جاء سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر 32.50 جنيه للشراء مقابل 32.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول
بلغ سعر