سعر اليورو اليوم الخميس 9-3-2-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

ارتفع سعر

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الخميس 9-3-2023 بقيمة 11 قرشا للشراء و 10 قروش للبيع أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط الشراء 32.58 جنيه مقابل 32.68 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» سعري الشراء والبيع لعملة أوروبا الموحدة.

عُرض سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية 32.38 جنيه للشراء مقابل 32.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

طُرح سعر اليورو في بنك مصر 32.40 جنيه للشراء مقابل 32.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.40 جنيه للشراء مقابل 32.65 جنيه للبيع.

سعراليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

في ميد بنك 32.50 جنيه للشراء مقابل 32.84 جنيه للبيع.

قُدر سعر اليورو في بنك البركة 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

طًرح سعر اليورو في بنك المشرق 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر 32.50 جنيه للشراء مقابل 32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول

بلغ سعر

اليوم في بنك كريدي اجريكول 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.74 جنيه للبيع.