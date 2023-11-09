سعر اليورو اليوم الخميس 9-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك والمواقع الإلكترونية لها في السوق الرسمية تحرك سعر اليوم الخميس 9-11-2023 مرتفعًا بصورة طفيفة أمام العملة المحلية لمصر، ليصل متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية إلى 32.92 جنيه للشراء، 33.03 للبيع، وفقًا لأخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق.

وخلال السطور التالية تعرض بوابة جريدة المال سعري شراء وبيع عملة أوروبا الموحدة في بمستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك البركة إلى 33.01 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس في بداية التعاملات 33.01 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستثمار العربي سعر اليورو في بداية التعاملات أمام الجنيه عند 32.88 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في ميد بنك

وصل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل فروع ميد بنك إلى 32.97 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

عرض بنك الشركة المصرفية العربية سعر أمام الجنيه المصري عند 33.02 جنيه للشراء، و33.16 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المحلية، 32.91 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي، ببداية العمليات المصرفية، 33.01 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بفروع بنك مصر 32.90 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

في بداية التعاملات جاء سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بنك التعمير والإسكان عند 32.93 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية إلى 32.74 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.