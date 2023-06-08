سعر اليورو اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك البركة
سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر
سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي
سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 33.04 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف المتحد
سعر اليورو في بنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
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