سعر اليورو اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الخميس 8-6-2023 تباينا للشراء والبيع بقيم تتراوح ما بين 1-9 قروش بختام عمليات التداول بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 33.08 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع لعملة الاتحاد الأوروبي وفقا لماكينات الصراف الآلي في البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر

في بنك قناة السويس ، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 33.04 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف المتحد

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر

اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.