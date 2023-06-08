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سعر اليورو اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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متوسط 33.08 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع

سعر اليورو اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الخميس, 8 يونيو 23

شهد سعر

اليورو
اليوم الخميس 8-6-2023 تباينا للشراء والبيع بقيم تتراوح ما بين 1-9 قروش بختام عمليات التداول بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 33.08 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع لعملة الاتحاد الأوروبي وفقا لماكينات الصراف الآلي في البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر

اليورو
في بنك قناة السويس ، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 33.04 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف المتحد

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.90 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر

اليورو
اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الخميس, 8 يونيو 23