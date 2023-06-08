سعر اليورو اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 32.96 جنيه للشراء، و 33.07 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الاوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي

واستقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 32.89 جنيه للشراء، و 33.06 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.96 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.05 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أتاح بنك مصر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك مصر عند مستويات 32.89 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو داخل فروع بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

عرضت فروع بنك SAIB سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

فيما أتاحت فروع بنك المصرف المتحد سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.90 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم عند مستويات 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإٍسكندرية، في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

أمام الجنيه المصري داخل بنك QNB عند مستويات 33.00 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

عرضت فروع أكبر بنك خاص في السوق المحلية سعر اليورو أمام الجنيه المصري 33.00 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.