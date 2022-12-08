ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 8-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك بالنسبة لسعر الشراء، فيما تباين سعر البيع، وفي البنك المركزي المصري حققت العملة الأوروبية ارتفاعًا قدره 5 قروش في سعريّ الشراء والبيع، ووصل إلى 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع حسب متوسط سعر الصرف في البنك، وتقدم جريدة “المال” رصدًا تفصيليًا لأسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 25.82 جنيه للشراء، 25.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 25.78 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 25.79 جنيه للشراء، 26.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 25.74 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 25.76 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 25.75 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 25.78 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 25.75 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 25.74 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.75 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 25.77 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.