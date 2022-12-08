شهد سعر اليورو اليوم الخميس 8-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، ارتفاعًا في سعر الشراء وتباينًا بسعر البيع، وظلت العملة الأوروبية تتأرجح بين الصعود والهبوط الأسابيع الماضية، وحتى مساء الأربعاء كان اليورو قد سجل متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري 25.78 جنيه للشراء، 25.87 للبيع، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لأسعار صرف العملة الأوروبية أمام العملة المصرية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.79 جنيه للشراء، 25.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 25.76 جنيه للشراء، 25.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 25.76 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 25.76 جنيه للشراء، 25.91 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 25.65 جنيه للشراء، 25.97 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 25.78 جنيه للشراء، 25.90 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 25.75 جنيه للشراء، 25.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 25.74 جنيه للشراء، 26.00 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.77 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 25.76 جنيه للشراء، 25.91 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 25.75 جنيه للشراء، 25.91 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.75 جنيه للشراء، 25.91 للبيع.