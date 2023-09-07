سعر اليورو اليوم الخميس 7-9-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الخميس 7-9-2023 تباينًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة متوسط سعر صرف 33.11 جنيه للشراء، و 33.23 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

شهد سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.95 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.06 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.06 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

وصل سعر اليورو في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري إلى 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 32.95 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الاوروبي في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.06 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 33.11 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.06 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.