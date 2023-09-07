سعر اليورو اليوم الخميس 7-9-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

عرضت شاشات التداول بفروع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، سعر اليوم الخميس 7-9-2023 متباين، أمام نظيره المحلي، في ختام آخر أيام عمل للمصارف قبل البدء في العطلة الأسبوعية للبنوك.

وبلغ متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو قيمة 33.02 جنيه للشراء، و33.13 للبيع، بحسب ما ورد في التقرير اليومي الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وفيما يلي ترصد بوابة «المال» الإلكترونية أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بالبنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر ، أمام الجنيه المصري، جاء بقيمة: 32.93 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، وصل إلى: 33.03 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، عُرض بقيمة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، ثبت عند: 33.06 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، سجل قيمة: 33.05 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف المتحد

سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، بقيمة: 32.89 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، شهد مستوى صرف: بقيمة 33.03 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، بقيمة: 33.05 جنيه للشراء، 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، سجل قيمة: 33.03 جنيه للشراء،33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري، 33.50 جنيه للشراء، 33.86 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، بقيمة 32.93 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.