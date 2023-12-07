سعر اليورو اليوم الخميس 7-12-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

شهد سعر اليوم الخميس 7-12-2023 تراجعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بآخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.22 جنيه للشراء، و 33.34 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث منشور عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، في التقرير اليومي التالي، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك الأجنبية والمصرية والعربية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

سجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

بلغ سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.24 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري إلى 33.23 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.18 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

و سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.23 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 33.18 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سجل سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.22 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.28 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.