سعر اليورو اليوم الخميس 7ـ12ـ2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الأسبوع

انهت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تعاملات الأسبوع تراجع سعر اليوم الخميس 7-12-2023 في أخر يوم عمل للمصارف قبل بداية الأجازة الأسبوعية المقررة للقطاع البنكي والتي تستغرق يومين، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بقيمة: 33.19 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

وتقدم بوابة جريدة «المال» أسعار صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية ومواقع البنوك الإلكترونية.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 33.18 جنيه للشراء، و33.33 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.24 جنيه للشراء، و33.33 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.18 جنيه للشراء، و33.37 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف المتحد

سعر في المصرف المتحد عند 33.01 جنيه للشراء، و33.36 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان إلى 33.18 جنيه للشراء، و33.33 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي،33.17 جنيه للشراء، و33.38 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري،33.18 جنيه للشراء، و33.33 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.07 جنيه للشراء، و33.29 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، 33.07 جنيه للشراء، و33.26 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.07 جنيه للشراء، 33.29 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليوم في بنك الاستثمار العربي، 33.18 جنيه للشراء، 33.43 للبيع، مقابل الجنيه المصري.