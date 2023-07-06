سعر اليورو اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه بختام عمليات التداول بمصر

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سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الخميس 6-7-2023 انخفاضا فى البنوك بقيمة 7 إلى 12 قرشا للشراء و ارتفاعاً بقيمة 10 قروش للبيع، مقابل العملة المصرية، بينما سجل متوسط 33.59 جنيه للشراء، 33.70 للبيع، طبقا لما ورد في آخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بختام عمليات التداول لليوم الأخير لعمل البنوك قبل البدء في العطلة الأسبوعية، ويرصد موقع جريدة «المال» تقرير بأسعار عملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بشاشات التداول.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المصرية 33.42 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

سعر اليورو في بلوم مصر

شهد سعر اليورو في بلوم مصر، مقابل العملة المصرية، 33.59 جنيه للشراء، مقابل 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المصرية إلى 33.31 جنيه للشراء، مقابل 33.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

طُرح موقع بنك مصر سعر اليورو، مقابل العملة المصرية، بقيمة 33.31 جنيه للشراء، مقابل 33.59للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري سعر

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

، مقابل العملة المصرية عند 33.31 جنيه للشراء، مقابل 33.62 للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل العملة المصرية 33.42 جنيه للشراء، مقابل 33.73 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المصرية، 33.42 جنيه للشراء، مقابل 33.65 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

توقف سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل العملة المصرية، عند 33.42 جنيه للشراء، مقابل 33.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المصرية، عند 33.42 جنيه للشراء، مقابل 33.74 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

حافظ سعر

في المصرف العربي الدولي على مستوياته، مقابل العملة المصرية، عند 33.44 جنيه للشراء، مقابل 33.58 للبيع.