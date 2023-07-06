سعر اليورو اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك
شهد سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.37 جنيه للشراء، و33.73 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
بلغ سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و33.49 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
حقق سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.52 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري
قدر سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.42 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
طرح سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.42 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.42 جنيه للشراء، و33.59 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
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سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي
شهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 33.42 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.42 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.