سعر اليورو اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلي 33.72 جنيه للشراء، 33.83 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقريراليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

طرح سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري إلى 33.58 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.54 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 33.73 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.