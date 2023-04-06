سعر اليورو اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اليوم الخميس 6-4-2023 في ختام عمليات التداول بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية إلى متوسط 33.64 جنيه للشراء و 33.76 للبيع، حسبما جاء في البيان اليومي الصادر عن البنك المركزي بمتوسطات أسعار الصرف والمنشور على موقعه الإلكتروني الرسمي، مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي «يورو»، المعروضة بشاشات التداول اللحظي للبنوك العاملة بالسوق المصرفي.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعروحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

سعر

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو فى بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو فى بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر

اليوم فى بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.