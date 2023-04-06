سعر اليورو اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك
سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.
سعروحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق
سعر
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سعر اليورو فى بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو فى بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى، 33.58 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
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