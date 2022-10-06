سعر اليورو اليوم الخميس 6-10-2022 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 6-10-2022 انخفاض في أسعار الشراء والبيع، وبلغ 19.31 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تقارير متوسط أسعار الصرف الصادرة عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا للمواقع الرسمية لهذه البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 19.28 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.28 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك أبو ظبي التجاري في مقابل الجنيه، 19.51 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي

وصل سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي مقابل الجنيه ، 19.48 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك الأهلى القطرى

في البنك الأهلى القطرى، سجل سعر اليورو في مقابل الجنيه 19.36 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، 19.35 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 19.26 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا المصرف المتحد

وصل اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري 19.32 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ، 19.37 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 19.43 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 19.42 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.