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سعر اليورو اليوم الخميس 5-5-2021 فى البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة لليورو مقابل الجنيه المصري ، عند 18.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع
أحمد الكومي 11:03 ص, الخميس, 6 مايو 21 11:03 ص, الخميس, 6 مايو 21

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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الخميس عند نفس مستوى أسعار يوم أمس الأربعاء عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و 18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى بنك مصر، عند 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنية للبيع. 

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سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وفى بنك الإمارات دبي الوطني ، عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.75 جنيه للشراء ، و 19.91 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك المشرق

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك المشرق ، عند 18.74 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في البنك العربي الأفريقي ، عند مستوى 18.73 جنيه للشراء، و 18.91 جنية للبيع .

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل المصرف المتحد، عند مستوى 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

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اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك التجاريالدولي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.72 جنيه للشراء، 18.89جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ، عند 18.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.69 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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