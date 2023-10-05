سعر اليورو اليوم الخميس 5-10-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك العاملة في السوق المصرفية استقرار سعر اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه المصري، على نفس مستوياته المعلنة بالمصارف العاملة في مصر ، ليستقر متوسط سعر صرف 32.41 جنيه للشراء، و32.52 للبيع، نتيجة تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٣، ليسجل سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، لتعرض المال في التقرير التالي مسحًا تفصيليًا سعري شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية، والتي جاءت عند مستوى:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو اليوم أمام الجنيه عند مستويات 32.13 جنيه للشراء، مقابل 32.39 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

حافظ البنك الحكومية بنك مصر على سعر اليورو، أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.13 جنيه للشراء، مقابل 32.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية وصول سعر أمام عملة مصر المحلية عند مستوى 32.26 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف العربي الدولي

أبقى بنك المصرف العربي الدولي على سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية عند مستوى 32.24 جنيه للشراء، مقابل 32.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

كما بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر بموقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني عند مستويات 32.26 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستثمار العربي سعر أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.23 جنيه للشراء، مقابل 32.45 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهر الموقع الإلكتروني بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر اليورو أمام العملة المحلية عند 32.26 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أبقي البنك الأهلي الكويتي على سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية عند 32.22 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

عرض بنك الشركة المصرفية العربية وصول سعر اليورو أمام العملة المحلية عند مستوى 32.24 جنيه للشراء، مقابل 32.50 للبيع.