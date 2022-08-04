ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 4-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية بعد أن شهد استقرارًا في بداية التعاملات، وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية 19.41 جنيه للشراء، و19.50 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أهم العملات عالميًّا بعد الدولار.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو في ختام التعاملات ببنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي AAIB

في حين انخفض سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 19.35 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، مستوى 19.84 جنيه للشراء، و 19.98 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري، انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.38 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية Alex BANK

وحقق سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي لمستوى 19.42 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس SCBANK

وصل سعر صرف اليورو اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري إلى 19.35 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.