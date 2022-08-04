سعر اليورو اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية تعاملات البنوك

استقر متوسط سعر اليورو اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، عند مستوى 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، وتباينت أسعار العملة الأوروبية في أغلبية البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة بالسوق المصرفية، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أهم العملات عالميًّا بعد الدولار.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري NBE

وارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ووصل إلى 19.34 جنيه للشراء، وانخفض إلى 19.47 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر BANQUE MISR

ووصل سعر العملة الأوروبية في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 19.34 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند مستوى 19.36 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري QNB عند مستوى 19.35 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية Alex BANK

وحقق متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 19.3 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي لمستوى 19.38 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي AAIB

في حين وصل سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 19.39 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي في بنك قناة السويس SCBANK

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.32 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 19.40 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.