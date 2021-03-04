سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في البنوك المصرية

واستقر سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند الشراء والبيع 18.98 جنيه، و19.05 جنيه.

يواصل سعر صرف اليورو الأوروبي حركته الصاعدة في نطاق ضيق أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 4 مارس 2021، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية أمام الجنيه.

واستقر سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند الشراء والبيع 18.98 جنيه، و19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وارتفع سعر صرف اليورو على مستويين الشراء والبيع مقابل العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، لتصل إلى 18.87 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبدأ اليورو الأوروبي تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري تداولات اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

جاء سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع HSBC، عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

بدأ بنك قطر الوطني الأهلى تداولات اليوم على ارتفاع طفيف مقابل تعاملات أمس على مستوى الشراء والبيع، لتصل إلى 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وبينت آخر التحديثات اليوم على أسعار اليورو الأوروبي اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى 18.88 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى صعيد التداول بالبنوك الإسلامية بينت مؤشرات على شاشة التداول اللحظية بنك كريدي أجريكول للعملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبلغت مستويات صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أقل مستوى اليورو في مصر

وبلغت أدنى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، حيث يقدمه بنك الإسكندرية عند 19.02 جنيه للبيع.