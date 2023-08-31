سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

أظهرت ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، سعر اليوم الخميس 31-8-2023، مقابل الجنيه المصري، الذي جاء مرتفعًا بختام التعاملات المصرفية، في آخر أيام عمل للبنوك قبل البدء في عطلة المصارف الأسبوعية.

وسجل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي قيمة 33.52 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع، طبقًا لما ورد في تقرير البنك المركزي المصري اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني.

وترصد «المال» من خلال موقعها على شبكة الإنترنت عبر هذا التقرير المفصل أسعار العملة الأوروبية الموحدة كما جاءت بشاشات التداول ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، امام الجنيه المصري، 33.32 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع، بنهاية عمليات التداول البنكية.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، امام العملة المحلية، 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.86 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، امام العملة المحلية، 33.31 جنيه للشراء، مقابل 33.71 للبيع، بختام التعاملات.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، امام العملة المصرية، 33.49 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر في بنك كريدي أجريكول مصر، امام الجنيه المصري، 33.67 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، امام العملة المصرية، 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، امام الجنيه، 33.49 جنيه للشراء، مقابل 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، امام الجنيه المصري، 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بنهاية التداول المصرفي، 33.38 جنيه للشراء، مقابل 33.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليوم في بنك مصر جاء بقيمة، 33.38 جنيه للشراء، مقابل 33.74 للبيع.