سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه

وصل سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 لمستوى مرتفع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.69 للبيع.

وترصد بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.50 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.49 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.68 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.68 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وقّدر ميد بنك، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر، بلغ مستوى صرف عند: 33.57 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.67 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وحقق سعر في بنك القاهرة، 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 33.68 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.