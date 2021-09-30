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سعر اليورو اليوم الخميس 30-9-2021 في مصر

اليورو يستقر داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 9:00 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21 9:00 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21

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حافظ سعر اليورو اليوم الخميس 30 -9-2021، على استقراره في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.247 جنيه للشراء، و18.367 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية، وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى مستوى 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر صرف اليورو اليوم فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

كما تداولت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما بلغ سعر صرف اليورو خلال التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري، جاء عند 18.19 جنيه للشراء، و18.40 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بينما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية ، أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع، فى بنك قناة السويس.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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