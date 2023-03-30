سعر اليورو اليوم الخميس 30-3-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 30-3-2023، عند متوسط 33.54 جنيه للشراء، و33.66 للبيع، مقابل الجنيه المصرى، فى نهاية تعاملات البنوك، وفقًا لما جاء بالتقرير الصادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف والمنشور على موقعه الإلكترونى، وينشر موقع جريدة «المال»، خلال السطور التالية، سعر وحدة النقد الاوروبية الموحدة- يورو، وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية وشاشات التداول اللحظى للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، جاء بقيمة 33.28 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصرى، توقف عند 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 33.29 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، بلغ 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، ثبت عند 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

على الموقع الإلكترونى الرسمى لبنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصرى، قُدر بقيمة 33.44 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، طُرح بقيمة 33.28 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولى

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، سجل 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الأهلى الوطنى

سعر اليورو كما جاء بموقع بنك قطر الأهلى الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 33.39 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر

اليوم فى بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، عُرض بقيمة 33.39 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.