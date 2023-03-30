سعر اليورو اليوم الخميس 30-3-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، جاء بقيمة 33.28 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصرى، توقف عند 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 33.29 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، بلغ 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، ثبت عند 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
سعر
سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، طُرح بقيمة 33.28 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولى
سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، سجل 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الأهلى الوطنى
سعر اليورو كما جاء بموقع بنك قطر الأهلى الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 33.39 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر