سعر اليورو اليوم الخميس 30-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الخميس 30-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية الصباحية، 33.46 جنيه للشراء، 33.58 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري والذي يترقب المصرفيون في مصر ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس من قرارات، وترصد جريدة المال في هذا التقرير حركة صرف العملة الأوروبية في البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري، ومن بينها بنوك حكومية وخاصة وبعضها عربي وأجنبي.

حقق سعر اليورو في بنك البركة: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي إلى: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو بـ: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حدد بنك مصر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ: 33.26 جنيه للشراء، 33.50 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 33.28 جنيه للشراء، 33.47 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، وصل سعر اليورو اليوم إلى: 33.30 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر: 33.04 جنيه للشراء، 33.54 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان إلى: 33.30 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

قدّر البنك الأهلي الكويتي سعر اليورو بـ: 33.36 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

حقق سعر

اليوم في ميد بنك مستوى صرف: 33.33 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.