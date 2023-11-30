سعر اليورو اليوم الخميس 30-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تحرك سعر اليوم الخميس 30-11-2023 أمام الجنيه المصري باتجاه الانخفاض، في بداية التعاملات على شاشات التداولات اليومية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية، ليعرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على منصته الرسمية المختصة بنشر متوسط سعر العملة الأوروبية بالقطاع المصرفي عند 33.86 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع، لتعرض المنصات الرسمية الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر سعري شراء وبيع عملة أوروبا عند المستويات التالية:

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لميد بنك مستوى 33.80 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي- مصر

بلغ سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لبنك الأهلي الكويتي إلى 33.76 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لبنك مصر مستوى 33.72 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

فيما بلغ سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني قيمة 33.83 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لفروع المصرف المتحد إلى 33.66 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي 33.83 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لفروع البنك التجاري الدولي إلى 33.83 جنيه للشراء، و34.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري 33.72 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

سجل سعر اليورو لمقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لـبنك 33.83 جنيه للشراء، و34.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

سجل سعر مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لبنك البركة 33.83 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل العملة المصرية بالموقع الرسمي لبنك الاستثمار العربي مستوى 33.81 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.