سعر اليورو اليوم الخميس 3-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات البنكية

تراجع سعر اليوم الخميس 3-8-2023 منخفضًا بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، بختام عمليات التداول المصرفية قبل البدء في العطلة الأسبوعية للبنوك، ووصل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي إلى 33.74 جنيه للشراء، مقابل 33.85 للبيع، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات.

ويعرض موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة طبقًا للمعروض بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

عرض موقع بنك البركة على شبكة الإنترنت سعر اليورو اليوم عند: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع، وذلك بختام التعاملات البنكية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان

وأظهرت شاشات التداول المنتشرة بفروع بنك التعمير والإسكان سعر اليورو بقيمة: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد أمام العملة المحلية بقيمة: 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع، في نهاية عمليات التداول المصرفية

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

وقدم الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية سعر بقيمة: 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.77 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ورصدت «المال» سعر اليورو بالموقع الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي على شبكة الإنترنت بقيمة: 33.74 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وجاء سعر اليورو المعروض بشاشات التداول في بنك الكويت الوطني بقيمة: 33.65 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع، بختام تعاملات الاسبوع.

سعر اليورو في ميد بنك

في حين عرضت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع بنك قناة السويس سعر اليورو بقيمة: 33.50 جنيه للشراء، مقابل 33.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

ووصل سعر في الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك القاهرة إلى: 33.69 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع، قبل بدء العطلة الأسبوعية للبنوك.