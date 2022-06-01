سعر اليورو اليوم الخميس 3-6-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار أسعار شراء وبيع اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو مقابل الجنيه 19.74 جنيه، و19.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت اخر التحديثات في بداية التعاملات وصول سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.80 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه مقابل نظيره المصري إلى 19.80 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبينت اخر التحديثات استقر سعر صرف اليورو بتعاملاته الصباحية الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 19.82 جنيه للشراء، و20.02 جنيهًا للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري إلى 19.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبينت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.80جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.