انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 3-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية 28 قرشًا في سعريّ الشراء والبيع، ليحقق بذلك هبوطًا ملحوظًا، إذ سجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 23.58 جنيه للشراء، و23.68 للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك، فيما ترصد جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 23.59 جنيه للشراء، 23.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 23.62 جنيه للشراء، 23.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 23.54 جنيه للشراء، 23.90 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 23.54 جنيه للشراء، 23.90 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 23.54 جنيه للشراء، 23.87 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 23.59 جنيه للشراء، 24.90 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 23.55 جنيه للشراء، 23.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 23.58 جنيه للشراء، 24.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 23.52 جنيه للشراء، 23.90 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 23.52 جنيه للشراء، 23.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 23.50 جنيه للشراء، 23.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 23.50 جنيه للشراء، 23.85 للبيع.