سعر اليورو اليوم الخميس 29-7-2021 في البنوك المصرية

مرتفعًا 3 قروش بعدد من البنوك

ما زال سعر اليورو اليوم الخميس 29 يوليو 2021 يواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه المصري، بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، بحسب آخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا لحصر “المال” اليومي عن سعر اليورو مقابل الجنيه. وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية صعد سعر صرف اليورو بنحو 5 قروش داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول على مستوى البيع مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

من ناحية أخرى سجلت مستويات 18.50 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، لسعريْ شراء وبيع اليورو داخل شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى الجانب الآخر جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.47 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، كما بحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية صباحًا. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما بلغت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وعند قيمة 18.53 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، أعلنت شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر المصارف الخاصة مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

فيما أظهرت شاشات تداول شبكة فروع بنك قناة السويس مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.