بنـــوك

سعر اليورو اليوم الخميس 29-4-2021 فى البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.82 جنيه للشراء، و 19.00 جنيه للبيع
أحمد الكومي 11:36 ص, الخميس, 29 أبريل 21 11:36 ص, الخميس, 29 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس على نفس مستوي أمس الأربعاء ، عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى ، عند 18.82 جنيه للشراء ، و 19.00 جنية للبيع .

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر ، عند 18.83 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-4-2021 فى البنوك المصرية

سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وفى بنك فيصل الإسلامي عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.82جنيه للشراء ، و 19.00 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولي

و يتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى المصرف العربى الدولي عند 18.85 جنيه للشراء ، و 19.00جنيه للبيع .

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

و سجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الكويت الوطني ، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء ، و 19.02جنية للبيع .

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك قطر الوطني، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-4-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو فى بنك كريدي أجريكول

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم، عند 18.85 جنيه للشراء ، 19.02جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 18.87 جنيه للشراء، و 19.02جنيه للبيع.

أدني مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.80جنيه للشراء، و 19.00جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي يواصل استقراره أمام الجينه بنهاية تعاملات اليوم

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

و بالنسبة لسعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية. تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.83 جنيه للشراء، و19.00جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد الكومي

ملف الكاتب أحمد الكومي

اقرأ أيضاً

سعر الدولار قرب أدنى مستوى في 9 أسابيع الخميس بفعل توقعات الفيدرالي

محمد عبد السند 11:57 ص, الخميس, 29 أبريل 21

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الخميس 29-4-2021

فاطمه امام 11:39 ص, الخميس, 29 أبريل 21

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-4-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 11:39 ص, الخميس, 29 أبريل 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 29 أبريل 2021

محمد عبد السند 11:08 ص, الخميس, 29 أبريل 21

سعر الدولار اليوم الخميس 29-4-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:04 ص, الخميس, 29 أبريل 21

البنك المركزي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى

الحسينى حسن 10:19 ص, الخميس, 29 أبريل 21