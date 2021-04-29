سعر اليورو اليوم الخميس 29-4-2021 فى البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.82 جنيه للشراء، و 19.00 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس على نفس مستوي أمس الأربعاء ، عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى ، عند 18.82 جنيه للشراء ، و 19.00 جنية للبيع .

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر ، عند 18.83 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وفى بنك فيصل الإسلامي عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.82جنيه للشراء ، و 19.00 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولي

و يتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى المصرف العربى الدولي عند 18.85 جنيه للشراء ، و 19.00جنيه للبيع . سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

و سجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الكويت الوطني ، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء ، و 19.02جنية للبيع .

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك قطر الوطني، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك كريدي أجريكول

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم، عند 18.85 جنيه للشراء ، 19.02جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 18.87 جنيه للشراء، و 19.02جنيه للبيع.

أدني مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.80جنيه للشراء، و 19.00جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

و بالنسبة لسعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية. تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.83 جنيه للشراء، و19.00جنيه للبيع.