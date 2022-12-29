شهد سعر اليورو اليوم الخميس 29-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية ارتفاعًا نسبيًا، إذ تحرك سعره من قرش إلى خمس قروش لأعلى في البيع، ومن قرش لـ 3 قروش لأعلى في الشراء، وبنهاية تعاملات الأربعاء كانت العملة الأوروبية قد ارتفعت حوالي 3 قروش في الشراء والبيع في البنك المركزي المصري، حيث سجلت متوسط سعر صرف 26.29 جنيه للشراء، 26.38 للبيع، وتستعرض جريدة المال في التقرير اليومي حركة أسعار عملة الإتحاد الأوروبي في البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 26.23 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 26.16 جنيه للشراء، 26.33 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 26.20 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 26.25 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 26.20 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 26.17 جنيه للشراء، 26.43 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 26.14 جنيه للشراء، 26.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 26.23 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.