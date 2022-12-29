سعر اليورو اليوم الخميس 29-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك

انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 29-12-2022، بختام التعاملات اليومية بمقدار يتراوح بين 3 و 5 قروش في الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، مسجلًا: 26.26 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عم متوسط أسعار العملات، وينشر موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بحسب شاشات التداول اللحظية في البنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 26.16 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك «MIDBANK»

بلغ سعر اليورو في ميد بنك 26.14 جنيه للشراء، و 26.47 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

حقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 26.20 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 26.16 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وطرح البنك التجاري الدولي «CIB»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.20 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب «Saib»

وعرض بنك سايب «Siab»، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 26.18 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.23 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 26.23 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 26.25 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 26.17 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، إلى 26.17 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 26.17 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 26.17 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

أما سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، حقق مستوى صرف عند: 26.20 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.