سعر اليورو اليوم الخميس 28-9-2023 أمام الجنيه

حافظ سعر اليوم الخميس 28-9-2023 أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة أمس بالمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب في إجازة القطاع المصرفي اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف،ويواصل القطاع المصرفي عطلته يومي الجمعة والسبت، لتعاود عملها الأحد المقبل، ليصل متوسط سعره عند 32.51 جنيه للشراء، مقابل 32.62 للبيع، بحسب اخر تحديث على متوسط أسعار العربية والأجنبية في السوق المحلية، لتقدم البوبة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية – يورو والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر اليورو اليوم على مستواه أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أمام العملة المحلية عند 32.31 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.32 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك القاهرة

أبقى بنك القاهرة على مستوياته المعلنة على سعر اليورو أمام الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني عند 32.50 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري على الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك المصرف المتحد 32.33 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما حافظ بنك الإسكندرية على سعر اليورو أمام العملة المحلية المصري عند مستوى 32.50 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.50 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أتاح بنك كريدي أجريكول سعر اليورو أمام نظيره المصري على موقعه الإلكتروني 32.50 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر أمام العملة المحلية المصرية لبنك الاستثمار العربي عند مستويات 32.50 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

على مستوى البنوك الإسلامية.. جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك البركة عند مستويات 32.56 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

جاء سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري داخل موقع بنك المصرفي العربي الدولي عند مستويات 32.50 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.