سعر اليورو اليوم الخميس 28-7-2022 في بداية التعاملات اليومية

وصل سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وذلك حسبما أظهرت شاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى مؤشرات شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، وبحسب ما يذكره البنك المركزي المصري في بيانه الأحدث، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا بأسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي، 19.23 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك مصر، وصل سعر صرف اليورو إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ سعر 19.25 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد، 19.23 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

بلغ سعر صرف اليورو ، في بنك بلوم مصر 19.08 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

وفي البنك الأهلي القطري QNB وصل سعر اليورو إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر صرف اليورو، 19.24 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر اليورو اليوم إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

اليورو

سعر صرف اليورو في بنك البركة

في بنك البركة، بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، عند 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK

في بنك الكويت الوطني NBK، سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 19.08 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.