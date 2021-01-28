سعر اليورو اليوم الخميس 28-1-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية؛ نتيجة لعطلة القطاع المصرفي، اليوم الخميس 28 يناير.

وقال البنك المركزي المصري: “إنه بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بأن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية، وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

وبلغت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية، مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يتيح أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، عند مستوى 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع. صرف اليورو في البنوك

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

كما شهدت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعن سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري، فقد بلغ 17.97 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وجاء السعر داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

أظهرت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الإسلامي العملات، وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

اسعار اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

بينما سجلت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، وصول مستوى صرف اليورو الأوروبي، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لـ18.85 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعلى صعيد أعلى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.