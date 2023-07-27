سعر اليورو اليوم الخميس 27-7-2023 مقابل الجنيه

ارتفع سعر اليوم الخميس 27-7-2023 نهاية الأسبوع الجاري، في اخر تحديث على شاشات التداولات اللحظية ليصل متوسط صرف 34.14 جنيه للشراء، 34.26 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر وحدة النقد الأوروبية المعروض بمواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليوم أمام الجنيه داخل في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 34.14 جنيه للشراء، مقابل 34.40 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

فيما عرضت بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية 34.11 جنيه للشراء، مقابل 34.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري، عند 34.06 جنيه للشراء، مقابل 34.29 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

ووصل سعر اليورو امام الجينه المصري في بداية التعاملات داخل بنك مصر 33.94 جنيه للشراء، مقابل 34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما وصل سعر أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 34.17 جنيه للشراء، مقابل 34.40 للبيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

عرضت فروع ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري،في بداية التعاملات عند 34.07 جنيه للشراء، مقابل 34.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

عرض الموقع الإلكتروني لبنك سايب، سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 34.18 جنيه للشراء، مقابل 34.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية إلى مستويات 34.06 جنيه للشراء، مقابل 34.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك كريدي اجريكول مصر 34.17 جنيه للشراء، مقابل 34.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في المصرف العربي الدولي

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، عند 34.22 جنيه للشراء، مقابل 34.34 للبيع.