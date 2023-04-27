سعر اليورو اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

حقق سعر
سعر اليورو اليوم في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر العملة الموحدة للإتحاد الأوروبي في بنك القاهرة
سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 33.83 جنيه للشراء، 34.33 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر اليورو أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر اليورو أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 34.10 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 33.93 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر صرف اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك مصر: 33.93 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس
سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك قناة السويس: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
سعر