سعر اليورو اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

حقق سعر

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا طفيفًا بين حالات الارتفاع والاستقرار والانخفاض، وفي البنك المركزي المصري أظهر موقعه الرسمي تسجيل العملة الأوروبية أمام العملة المصرية متوسط سعر صرف 34.04 جنيه للشراء، 34.16 للبيع، بحسب الموقع، فيما تتابع جريدة المال في هذا التقرير حركة صرف العملة الرسمية الموحدة للإتحاد الأوروبي عبر مواقع عدة بنوك في مصر.

سعر اليورو في بنك البركة: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر العملة الموحدة للإتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 33.83 جنيه للشراء، 34.33 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 34.10 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 33.93 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك مصر: 33.93 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك قناة السويس: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر

اليوم أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي: 34.01 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.