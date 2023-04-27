سعر اليورو اليوم الخميس 27-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية: 33.94 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر : 33.84 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى: 33.80 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب: 33.97 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي : 34.10 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
سعر اليورو فى بنك أبو ظبي التجاري: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس
سعر اليورو فى بنك قناة السويس: 33.91 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر وحدة النقد الاوروبية في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.92 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو فى البنك المصري الخليجي: 33.93 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
سعر