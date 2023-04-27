سعر اليورو اليوم الخميس 27-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الخميس 27-4-2023 تباينا بالشراء والبيع بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بنهاية التعاملات، مقابل الجنيه، بينما تحرك متوسط السعر قرشا واحدا ليسجل 34.05 جنيه للشراء، وثبت عند 34.16 للبيع، وفقاً لما ورد بالتقرير اليومى الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف والمنشور على موقعه الإلكتروني الرسمي، وينشر موقع جريدة «المال» سعر وحدة النقد الأوروبية – يورو، وفقاً لمواقع البنوك الإلكترونية الرسمية.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية: 33.94 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر : 33.84 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى: 33.80 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب: 33.97 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي : 34.10 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

في بنك الأهلي الكويتي – مصر : 34.01 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر اليورو فى بنك أبو ظبي التجاري: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

سعر اليورو فى بنك قناة السويس: 33.91 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر وحدة النقد الاوروبية في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.92 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو فى البنك المصري الخليجي: 33.93 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر

اليوم في بنك المشرق: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.