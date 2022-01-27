سعر اليورو اليوم الخميس 27-1-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية على العملات الأجنبية والأوروبية وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري الخميس 27 يناير 2022، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي، بحسب أخر تحديث للمال على أسعار العملات.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات شراء وبيع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر شراء وبيع اليورو في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

أظهر اخر تحديث للعملة الأوروبية داخل السوق استقرار سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصول مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

على نفس مستويات أمس حافظت مستويات سعر صرف اليورو على السعر مقابل الجنيه المصري جاءت عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات اليورو الأوروبية على شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 للبيع أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أظهر اخر تحديث للعملة الأوروبية على شاشا التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.