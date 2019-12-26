سعر اليورو اليوم الخميس 26-12-2019 فى البنوك المصرية

تنشر بوابة المال سعر اليورو اليوم فى البنوك المصرية ، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى ، وفقا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى المصرى فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية .

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر “اليورو” فى البنك الأهلى المصرى مستوى 17.73 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

ووصل “اليورو” فى بنك مصر إلى مستوى 17.72 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى البنك التجارى الدولى cib مستوى 17.73 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

بلغ سعر “اليورو” فى بنك القاهرة مستوى 17.70 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك اتش اس بى سى

ووصل اليورو، فى بنك hsbc إلى مستوى 17.73 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك المركزى

وبلغ “اليورو” اليوم فى البنك المركزى المصرى مستوى 17.74 جنيه للشراء و 17.89 جنيه للبيع

ويتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويعد اليورو أحد أهم العملات الأجنبية نظرا لاستحواذ الدول الأوروبية على نحو 30 الى 35% من حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي ، كما أنه يشكل جزءا غير قليل من تحويلات المصريين العاملين فى الدول العربية والأجنبية.

كما تشكل ديون مصر الخارجية باليورو نحو 13.1% من إجمالى الدين الخارجى الذى تجاوز 108 مليارات دولار بنهاية ديسمبر وهو ما يعزز أهمية العملة الأوروبية فى مجال خدمة مدفوعات الدين الخارجى للبلاد. منطقة اليورو

وحقق الجنيه تحسنا كبيرا فى أسعاره أمام العملة الأوروبية اليورو بنسبة بلغت 12.97% خلال عام 2019 ونحو 16.4% منذ مطلع العام الماضى 2018 ، فيما يتبقى نحو 2.8 جنيه للوصول الى مستويات يوم التعويم 3 نوفمبر 2016 والتى سجل فيها 15 جنيها للشراء و 15.83 جنيه للبيع .

يذكر أن “اليورو” كان يتم تداوله عند مستوييى 9.83 جنيه للشراء و 9.85 جنيه للبيع قبل تحرير سعر الصرف .