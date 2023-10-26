سعر اليورو اليوم الخميس 26-10-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات الأسبوعية

اختتمت البنوك تعاملاتها الأسبوعية بانخفاض سعر اليوم الخميس 26-10-2023 امام الجنيه المصري.

وبلغ متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية – يورو 32.47 جنيه للشراء، و32.59 للبيع، حسبما جاء في البيان الأخير للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المصرية، والذي ينشر بصفة يومية على موقعه الإلكتروني شبكة الإنترنت.

وفيما يلي يستعرض بوابة جريدة المال سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بالبنوك المختلفة عقب جولة بمواقعها الإلكترونية وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

عرضت شاشات التداول في بنك سايب سعر اليورو اليوم بقيمة: 32.52 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع، بنهاية التعاملات الإسبوعية.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وقدم موقع بنك الكويت الوطني سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، مستقرًا عند: 32.49 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت ماكينات الصراف الآلي بمصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو ثابتًا عند قيمة: 32.57 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري، سعر مقابل الجنيه المصري بقيمة: 32.36 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

أما شاشات التداول المنتشرة بفروع ببنك مصر فسجلت سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بقيمة: 32.38 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، قيمة: 32.48 جنيه للشراء،و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

واختتمت التعاملات داخل أفرع بنك التعمير والإسكان على استقرار سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، وصل لقيمة: 32.46 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع، بختام تعاملات الأسبوع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليوم كما أظهرته شاشات التداول داخل فروع بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، ثبت عند قيمة: 32.46 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.