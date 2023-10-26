سعر اليورو اليوم الخميس 26-10-2023 ببداية التعاملات في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 26-10-2023، مستوى صرف متراجع مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، إلى 32.61 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

ومن اهتمام جريدة المال بكل ما يهم القارئ، ننشرفي التقرير التفصيلي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وحقق سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.55 جنيه للشراء، و32.73 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 32.41 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وسجل سعر اليورو في بنك سايب، 32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر مستوى صرف عند 32.41 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

أما سعر اليورو في بنك البركة فحقق مستوى صرف عند 32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 32.52 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك، 32.48 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.51 جنيه للشراء، و32.73 للبيع.