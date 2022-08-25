حقق سعر اليورو اليوم الخميس 25-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك قفزة هائلة، قاربت ما يزيد على 10 قروش في عدد من البنوك، وسجل سعره في البنك المركزي المصري، بحسب آخر تقرير صادر عن متوسط أسعار صرف العملات، 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب تحديثات المواقع الرسمية للبنوك، وما تظهره شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر صرف اليورو في بنك مصر مستوى: 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

ارتفع سعر اليورو في بنك الإسكندرية، إلى 19.06 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 19.10 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، بارتفاع قدره 9 قروش.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

حقق سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي مستوى 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، سجل سعر اليورو: 19.08 جنيه للشراء، و 19.27 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، فبلغ سعر اليورو 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

في بنك بلوم مصر، سجل سعر اليورو 19.05 جنيه للشراء، و 19.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد، 19.07 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.