سعر اليورو اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك بمصر

سعر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.16 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.11 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 33.10 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 33.16 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
عرض سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 33.11 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك بلوم
طرح سعر اليورو في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 33.11 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
حقق سعر
سعر الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطرالوطني الأهلي
شهد سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي ، أمام الجنيه المصري، 33.11 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.