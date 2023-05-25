سعر اليورو اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك بمصر

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 25-5-2023 في مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري سجل تباين لسعري الشراء والبيع، وبحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري» الأخير، وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.21 جنيه للشراء، و 33.33 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار عملة أوروبا، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.16 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.11 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 33.10 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 33.16 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عرض سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 33.11 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم

طرح سعر اليورو في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 33.11 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

حقق سعر

سعر الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 33.01 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطرالوطني الأهلي

شهد سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي ، أمام الجنيه المصري، 33.11 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.