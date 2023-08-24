سعر اليورو اليوم الخميس 24-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

وصل سعر اليوم الخميس 24-8-2023 إلى 33.34 جنيه للشراء، و33.46 جنيه للبيع كمتوسط سعر العملة الأوروبية في مصر، بحسب اخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري، وارتفعت عملة أوروبا الموحدة بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظً في تعاملات أمس، مقارنة بتداولات أول أمس، وتعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع عملة أوروبا أمام نظيره المصري داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد الذي يجريه فريق المال على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الرقمية، والبنوك جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي سعر اليورو داخل فروع البنك الأهلي المصري عند مستويات 33.39 جنيه للشراء، و33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليوم أمام الجنيه المصري إلى 33.39 جنيه للشراء، و33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

عرضت فروع بنك البركة سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية عند 33.50 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

فيما جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستويات 33.46 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو على شاشات تداولات بنك الاستثمار العربي في بداية التعاملات عند 33.32 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو في بداية التعاملات عند 33.50 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى 33.50 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عرضت فروع بنك التنمية الصناعية سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.25 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي في بداية التعاملات 33.50 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بإيجي بنك 33.49 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.