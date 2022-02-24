سعر اليورو اليوم الخميس 24-2-2022 في البنوك المصرية

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر اليورو اليوم الخميس 25 فبراير 2022، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر بوابة لـ “المال” الإلكترونية الذي تقدمة بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.807 جنيه للشراء، و17.925 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وبيّنت التعاملات الصباحية استقر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، عند 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، إلى مستوى 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

على مستويات أمس استقرت سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقرت مستويات شراء وبيع سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقرت أسعار شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.69 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر اليورو داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 17.68 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.