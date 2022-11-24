شهد سعر اليورو اليوم الخميس 24-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا بعد صعود كبير حققه حتى تعاملات مساء الأربعاء، إذ كان قد ارتفع 16 قرشًا في الشراء والبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري الذي أفاد بأن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية بلغ 25.28 جنيه للشراء، 25.37 للبيع، فيما شهد استقرارًا في بعض البنوك الأخرى، وانخفض قرشًا في سعر الشراء في بنكين، وارتفع 4 قروش في سعر البيع في 3 بنوك أخرى، وتقدم جريدة المال استعراضًا لسعر صرف العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 25.44 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.44 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 25.48 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 25.45 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.49 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 25.49 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 25.44 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 25.44 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 25.44 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 25.44 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.51 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 25.54 جنيه للشراء، 25.65 للبيع.