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سعر اليورو اليوم الخميس 23-9-2021 في مصر

مستقرًا داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 9:00 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 9:00 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

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ظلت مستويات سعر اليورو اليوم الخميس 23 -9-2021، مستقرة في بداية التعاملات مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.333 للشراء، و18.452 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه عند 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

أظهر سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر صرف اليورو في التعاملات أمام الجنيه المصري جاء عند 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاءت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما جاء سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمة إمام

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