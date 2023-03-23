سعر اليورو اليوم الخميس 23-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية عمل البنوك أول أيام رمضان

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 23-3-2023 مقابل الجنيه، متوسط 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع، بختام عمليات التداول البنكية في أول أيام شهر رمضان، وفقاً لما جاء بالتقرير الصادر عن الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ووفقاً للمواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبناء على جولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية.

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه، إلى 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

قُدر سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه، بـ 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه، 33.49 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 33.49 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

عُرض سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة، مقابل الجنيه، بقيمة 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

جاء سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه، إلى 33.49 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

ثبت سعر

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك الأهلي الكويتي – مصر

فى بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه، عند 33.49 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

طُرح سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل الجنيه، بقيمة 33.45 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه، إلى 33.62 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه، 33.49 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ

اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه، 33.39 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.