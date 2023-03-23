سعر اليورو اليوم الخميس 23-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية عمل البنوك أول أيام رمضان

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه، إلى 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
قُدر سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه، بـ 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه، 33.49 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 33.49 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
عُرض سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة، مقابل الجنيه، بقيمة 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
جاء سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه، إلى 33.49 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
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سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك الأهلي الكويتي – مصر
طُرح سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل الجنيه، بقيمة 33.45 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
سعر عملة أوروبا في ميد بنك
وصل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه، إلى 33.62 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
جاء سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه، 33.49 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
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